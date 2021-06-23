23 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Валентина Бадюк, , 13:15 — REGNUM Доклад представителя общественного движения «Родители Прибайкалья» Валентины Анатольевны Бадюк «Уничтожение педагогического образования в Иркутской области» на конференции «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России», прошедшей в рамках Всероссийского родительского съезда «Будущее России» 22 мая 2021 года.

Школьный учитель Иван Шилов © ИА REGNUM

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Проблемы образования в Иркутской области те же, что и в других регионах, и, безусловно, наше движение готово объединяться c родительскими движениями во всей стране для решения современных проблем образования и для сохранения традиционной классической школы. Но на сегодняшний день в Иркутской области мы столкнулись с проблемой или, скорее, катастрофой, на фоне которой все остальные проблемы кажутся мелочью. Дело в том, что в школах нашего региона родители сталкиваются с острой нехваткой учителей по всем предметам, а качество школьного образования с каждым годом только ухудшается. И причина в том, что за последние пять лет в слепом подражании западным «болонским ценностям» ликвидированы все самостоятельные педагогические вузы, а набор по педагогическим специальностям был снижен практически в два раза. Сначала такая ситуация сложилась в Иркутском лингвистическом университете, а сейчас это происходит с Иркутским педагогическим институтом — одним из старейших вузов Сибири и Дальнего Востока, имеющим более чем 100-летнюю историю подготовки педагогических кадров. Ректор Иркутского государственного университета (ИГУ) А. Ф. Шмидт проводит в учебном заведении эксперимент, а власти Иркутской области — реорганизацию и оптимизацию. В ИГУ создаются профили, дублирующие профили педагогического института. Например, в Институте математики, экономики и информатики, на физическом факультете ИГУ. Ежегодно сокращаются бюджетные места, и те выделяются факультетам ИГУ, а не педагогическому институту. У нас на руках имеется аудиозапись встречи ректора ИГУ А. Ф. Шмидта с коллективом преподавателей Педагогического института 10 декабря 2020 года, на которой он объявил:

«Чтобы полностью исключить дублирование, предметные кафедры Педагогического института нужно реорганизовать».

По такой же схеме был полностью растворен в составе ИГУ Иркутский лингвистический университет. Но такая оптимизации высшего образования уже привела к тотальному уничтожению традиционной педагогической школы в ряде регионов. В последние пять лет в ближайших к Иркутской области регионах все педагогические вузы были реорганизованы в форме присоединения к ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» в качестве структурного подразделения, что ещё больше осложнило ситуацию с обеспеченностью педагогическими кадрами не только в Восточной Сибири, но и Дальневосточном федеральном округе (Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Республика Бурятия и др.). Между тем в регионах, сравнимых по численности с Иркутской областью и даже заметно ей уступающих, там, где функционировала дееспособная, ответственная региональная власть, самостоятельные педагогические вузы были сохранены. В перечне таких регионов Алтайский край, Республика Алтай, Томская область, Омская область, Хабаровский край, Амурская область, Красноярский край и др.

Нахождение Педагогического института в составе Иркутского государственного университета (ИГУ) с 2014 года не способствовало решению проблемы с педагогическими кадрами в Иркутской области. Более того, в составе ИГУ потенциал Педагогического института не может использоваться в полной мере.

На сегодняшний день дефицит педагогических кадров в Иркутской области составляет 10 330 человек, а по прогнозам, в 2028 году он будет составлять уже более 25 000 человек. В ответах на наши вопросы к исполнительной власти региона о том, как они собираются решать проблему дефицита педагогических кадров в условиях уничтожения педагогического вуза, мы сталкиваемся не только с формальным подходом к решению проблемы, но и полным отсутствием понимания сути происходящего. Например, нам пишут о том, что в ИГУ добавили бюджетные места для поступающих на педагогические специальности. И в то же время нам становится известно, что в ИГУ поступает приказ Минобрнауки о распределении бюджетных мест на 2022−2023 учебный год, согласно которому ИГУ выделено всего 674 бюджетных места на педагогическое направление, а это на 101 место меньше, чем в предыдущем году. Прослеживается тенденция снижения выделения бюджетных мест на уровне федерального министерства. Кроме того, в Иркутском педагогическом институте сокращается педагогический состав, количество факультетов. Складывается мнение, что руководство области всецело занято именно уничтожением педагогического образования в регионе, а не его сохранением. Оно не понимает или не желает понимать, что окончательная ликвидация сложившейся системы педагогического образования нанесёт непоправимый ущерб и обществу, и экономике региона. В случае окончательной утраты иркутской педагогической школы возрождение педагогического образования в регионе потребует неимоверных усилий от власти и общества. Потребуются на это, по мнению специалистов, даже не годы, а десятилетия. Поэтому сейчас наша основная задача — сохранить педагогическое образование в Иркутской области, а это возможно только в случае возвращения Иркутскому педагогическому институту утраченного статуса самостоятельного вуза.

На сегодняшний день нам не приходится надеяться на поддержку региональных чиновников, они не хотят вникать в суть происходящего и отказываются признать наличие проблемы в принципе, поэтому мы подготовили петицию, обращенную к президенту РФ. Мы надеемся найти поддержку родительских движений в регионах и просим присоединиться к сбору подписей. Сегодня это наша основная проблема и наша боль, ведь очень скоро в школах нашего региона может не остаться учителей.

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