Москва, , 12:56 — REGNUM Совфед одобрил закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования, в частности ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Санкции составят до 300 тыс. рублей.

Вводится административная ответственность за необоснованный отказ от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования.

Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о штрафах за навязывание страховки