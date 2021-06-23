Москва, , 13:00 — REGNUM Неопровержимые доказательства причастности к подготовке государственного переворота в Белоруссии госструктур США получило следствие. Об этом 23 июня заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин на IX Московской конференции по международной безопасности, трансляция которой ведется онлайн.

По словам главы минобороны Белоруссии, во время проведения российскими и белорусскими спецслужбами совместной операции была пресечена подготовка государственного переворота в республике, в ходе которого планировалось физическое устранение главы белорусского государства и членов его семьи.

«Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур» — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что интеграция с союзниками в рамках Союзного государства, а также в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет продолжена и ускорена республикой.