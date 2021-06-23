Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Петербургский парламент на своем пленарном заседании 23 июня одобрил в первом чтении законопроект о продлении антикризисных полномочий правительства Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В частности, до 1 января 2022 года приостановлено действие пункта 2 статьи 20 регионального закона «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», устанавливающего ограничение на предельный объем резервного фонда. Эта мера позволит Смольному оперативно принимать решения об увеличении резервного фонда. По закону резервный фонд не может составлять более 3% от расходной части бюджета Петербурга.

Ранее чиновники сообщили депутатам, что из 20,3 млрд рублей средств резервного фонда к середине июня 2021 года осталось только 7,9 млрд рублей, большая часть денег была истрачена на противодействие распространению коронавируса.

«Продление чрезвычайных полномочий правительства города по распоряжению средствами резервного фонда — это логичный и разумный шаг. Мера эта временная, она будет действовать до 1 января 2022 года. В этот период власти города смогут оперативно реагировать на изменение ситуации, увеличивать объем и расходовать средства фонда на противоэпидемические мероприятия, создание новых мест в больницах и клиниках, оплату работы врачей и медсестер, на закупку необходимых медикаментов», — отмечал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Представители парламентской оппозиции подвергли критике предложенную меру, полагая, что она будет способствовать не столько борьбе с пандемией, сколько бесконтрольной трате чиновниками средств городских налогоплательщиков. В то же время депутаты от «Единой России» напомнили о приближении парламентских каникул, в ходе которых Заксобрание не сможет оперативно отреагировать на нужды исполнительной власти в связи с возможным ухудшением эпидемической обстановки и необходимостью новых расходов бюджета.