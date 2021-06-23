Москва, , 12:57 — REGNUM Британский эсминец «Дрэгон» в 2020 году нарушил право мирного прохода через российские территориальные воды поблизости от Севастополя. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил 23 июня на Московской конференции по международной безопасности.

Он рассказал, что 13 октября прошлого года эсминец УРО «Дрэгон» ВМС Великобритании совершал переход через Чёрное море и находился в 22 км к западу от Севастополя. Он нарушил право мирного прохода через территориальное море РФ. У эсминца были включены на излучение радиолокационные станции управления оружием и обнаружения воздушных целей.

«Таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствуют снижению напряженности в военной области», — сказал Герасимов.

В соответствии со статьёй 19 конвенции ООН по морскому праву, проход корабля считается мирным, если он не нарушает мир, общественный порядок и безопасность прибрежного государства. При этом любая деятельность, связанная с применением силы и сбором информации, запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона призвала США и их союзников по НАТО не проводить военные учения Sea Breeze в Черном море.

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