Сеул, , 12:48 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел телефонные переговоры со специальным представителем КНР по Корейскому полуострову Лю Сяомином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также пути сотрудничества для достижении прогресса в деле денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.

Но Гю Док призвал правительство Китая сыграть роль в возвращении Пхеньяна за стол переговоров, а Лю Сяомин оценил усилия Сеула и подтвердил готовность Пекина к сотрудничеству.

Представитель Южной Кореи также пригласил китайского коллегу в Сеул.