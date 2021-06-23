Москва, , 12:46 — REGNUM Совфед одобрил закон о дактилоскопировании мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Речь идет о мигрантах, пребывающих в Россию без визы. Нормы не коснутся граждан Белоруссии.

Порядок проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования устанавливается МВД России.

Мигрантам выдаются соответствующие документы в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца.

Кроме того, предусматривается обязательное представление документов, прохождение медицинского освидетельствования, подтверждающего наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

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