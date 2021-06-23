23 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление украинского политолога Михаил Чаплыги о том, что на Украине сами добровольно отказались от права на русский язык, на величественную историю Советского Союза.

Оксана Переможенко, , 13:08 — REGNUM На Украине отказались от права на русский язык, на величественную историю Советского Союза, и это «не нарративы президента Российской Федерации Владимира Путина», мы добровольно от этого отказались. Об этом 22 июня в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это не нарративы Путина. Если мы сами отказались от права на русский язык, мы сами отказались от величественной истории, которая у нас была в Советском Союзе, то это Путин виноват или те, кто отказался от этого добровольно? Почему вы это отдали? Почему вы не написали эту историю с уважением, с основой?» — спросил он.

Рассуждая об истории Украины, эксперт также сравнил бывшую УССР, которая вышла в 1991 году из состава СССР, с «домиком, который упал с неба» и из-под которого в итоге был вынесен фундамент, а вместо него туда были установлены «спички».

"Оказывается, вы взяли, выкопали под этим домиком, который вам упал с неба в 1991 году, яму и вынесли оттуда фундамент и начали туда подпирать какие-то спички, а потом удивляетесь, чего сносит его каждый раз, когда дождь идет», — отметил Чаплыга.

Рассуждения политолога оценили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира с участием эксперта в YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что Чаплыга прав в своем утверждении. По мнению некоторых комментирующих, украинская история искусственно переписывалась, чтобы воспитать из народа Украины людей, не «помнящих родства».

«Ну да, если символ Украины Т. Г. Шевченко, который всегда ныл о своей судьбе. Символично и в реальности так будут жить и остальные поколения», — написал Vlad N.

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«Наша самостийная власть и майдан превратили самую богатую республику СССР в нищеброда!» — добавил Боб Стар.

«Не хочу никого обижать, но какие могут быть перемоги (победы. — О. П.) у украинцев, т. е. селян, которые пахали на польски полях и которых начали создавать из русин и малороссов лет 150 назад? Запорожские казаки никакого отношения к украинцам не имели, и если бы их так кто-то назвал — завалили бы того сразу. А сейчас всякие клоуны с образованием, сеятель рапса, сборщик кизяков постоянно наряжаются в них. Нет у вас перемог, именно как у украинцев, потому что искусственно созданная нация и такая лживая, выдуманная и история», — отметил Matvey Matveyevich.

«Так и есть. Украина всячески старается отречься от общей истории, а потом ноет, что, мол, историю у них украли. Историю нельзя украсть. Вы же сами отказываетесь от нее, по ходу выдумывая новую историю, склеенную на коленке», — пишет R Crouwl.

«Зато теперь у нас есть «величественная» история галичанских нациков, которые до сих пор не могут переварить, что они не часть аристократической авство-венгерской империи, где когда-то, больше ста лет назад, нашли свою нишу мойки аристократических унитазов», — написал Владислав С.

Украинские националисты

«Историю вам такую писали враги Российской империи, потом [враги] СССР, чтобы стали вы иванами, не помнящими родства, и по одному щелчку были готовы отдать жизнь за интересы хозяев…» — добавила Галина.

«Это не мы от Сомали отличаемся, а Сомали от нас отличается — уже в лучшую сторону», — добавил Валерий К.

«И СССР подарил вам территории», — пишет BotanPo Channel.

«Принять свою историю, как и признавать свои ошибки, — прерогатива сильных, но у нас в основном хитро*опые!» — отреагировал Vladimir G.

«Историю не сразу переписывают, сперва ее предают. Ну, а уже после напишут другую, в виде тризуба из арбузов и битв за борщ. Позорники!» — пишет Alex G.

«Украине сложно строить историю на победах. Ведь главная украинская идея — это откол от Русского мира. Всё, что почитается в Русском мире, в украинском должно быть попрано», — добавил vvbkmr.

«Время в составе СССР было лучшим в истории Украины. Но Украина предала и продала свою историю, причем даром», — отметил Леня З.

Могила неизвестного солдата в Киеве (сс) Adam Jones

«Да уж. От статуса народа-победителя отреклись и пристали к лагерю побежденных. По всему видно, не от большого ума. Но вот то, что память дедов предали, через кровь родную переступили — это непростительно. История такого не прощает. У нас в России, 90-е были периодом жестокой расплаты за предательство предков. Слава Богу, они прошли. Украину же история 90-х так ничему и не научила — платят до сих пор», — написала Римма Г.

«Ну мы ни от чего не отказывались, не надо обобщать. Отказалась наша власть, и куда наша власть ведет нашу страну, это еще посмотреть надо будет», — подытожил Владимир S.

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Напомним, 22 июня в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского назвали Великую Отечественную войну «наиболее кровавым периодом Второй мировой войны».