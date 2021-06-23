Москва, , 12:46 — REGNUM Интеграция с союзниками в рамках Союзного государства, а также в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет продолжена и ускорена Белоруссией. Об этом 23 июня заявил министр обороны республики Виктор Хренин на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Мы продолжим и ускорим интеграцию с нашими союзниками в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. И здесь ни о какой сдаче суверенитета речи не идет. Мы вместе будем отстаивать наши общие интересы», — сказал он.

Кроме того, Хренин уточнил, что Минск продолжит активное содействие по дальнейшему укреплению позиций ОДКБ на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны республики Виктор Хренин рассказал, что инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который произошел в конце мая в Минске, был использован западными странами для снижения транзитного потенциала Белоруссии.

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