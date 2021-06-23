Минск, , 12:44 — REGNUM Минск концентрируется на укреплении обороноспособности из-за внешней экономической агрессии. Об этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил 23 июня на открытии международной выставки вооружения Milex в Минске.

«Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности», — сказал Головченко на открытии выставки.

Он подчеркнул, что внешнеполитический курс Белоруссии — миролюбивый. Минск всегда призывал к разрядке на континенте и созданию новой системы европейской безопасности, стремился укреплять добрые отношения с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что Москва не бросит Минск в условиях новых европейских санкций и будет поддерживать соседа «до самых критических обстоятельств».

Читайте также: Москва будет поддерживать Минск «до критических обстоятельств» — посол РФ