Москва, , 12:36 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала коллег заниматься внутренним туризмом. Об этом она заявила в ходе «Часа субъекта России», который был посвящён вопросам развития Республики Алтай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выступление руководителя региона Олега Хорохордина предварял видеоролик о регионе.

«Республика Алтай — это уникальный во всех отношения регион. Трансграничное положение. Наши соседи — Китай, Монголия, Казахстан. Соседство с Алтайским краем, Кемеровской областью, Республиками Тыва и Хакасия. Богатейшее культурно-историческое наследие, экологически чистый природно-ресурсный потенциал», — говорилось в ролике.

«Действительно, как посмотришь, какая наша красивая страна, хочется, конечно, все приехать и посмотреть. Коллеги, впереди лето, давайте займёмся внутренним туризмом. Конечно, в Республике Алтай просто потрясающая природа», — отреагировала Валентина Матвиенко.