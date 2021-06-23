Ярославль, 23 июня, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров посоветовал депутату муниципалитета Мише Халтяну медленнее ездить в ответ на просьбу о ремонте Суздальского шоссе. Дискуссия между чиновником и депутатом прошла на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мища Халтян

Миша Халтян попросил Ярослава Овчарова отремонтировать лежачие полицейские на Суздальском шоссе и нанести разметку. По разметке Овчаров обещал проработать вопрос. А вот насчёт лежачих полицейских не обнадёжил. По словам чиновника, все средства контракта на текущее содержание улично-дорожной сети уже расписаны. Денег на ремонт ям, не попавших в список, нет.

Халтян настаивал, что в районе лежачих полицейских можно оставить подвеску. В ответ Овчаров заявил, что это хорошо, потому что водители будут снижать скорость и посоветовал делать также и депутату.

В ответ на возмущение народного избранника, Овчаров сказал, что Халтян принимал участие в принятии и бюджета и знает, что денег на ямочный ремонт в Ярославле выделено недостаточно.