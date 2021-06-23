Кишинёв, , 12:34 — REGNUM В Молдавии наиболее популярной политической силой остаётся пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 23 июня Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

По данным исследования, на вопрос «за какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье» 38,5% респондентов назвали ПДС. За блок Партии социалистов и Партии коммунистов высказались 36,7% опрошенных, за партию «Шор» — 6,9%.

В ходе опроса АСДМ, опубликованного в начале июня, за «Действие и солидарность высказались 36,5% респондентов, за блок «социалистов» и «коммунистов» — 36,1%, за «Шор» — 7,3%.

Все остальные политические силы в стране, по результатам последнего опроса, не преодолевают барьер 5% для партий и 7% для блоков. О поддержке Блока Ренато Усатого заявили 5,2% опрошенных, партию «Платформа Достоинство и правда» поддержали 4,4%, Демократическую партию — 1,4%.

Опрос проводили в стране с 10 по 20 июня. В нём приняли участие 1167 человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей с партией «Шор» большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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