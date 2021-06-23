Одесса, Украина, , 12:41 — REGNUM Бойцы Сил специальных операций (ССО) Украины провели тренировку по взятию на абордаж британского эсминца Defender. Об этом сообщила 23 июня пресс-служба министерства обороны Украины.

«Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна», — сказано в сообщении.

В учениях также приняли участие подразделения спецназа из Великобритании и США.

В пресс-службе отметили, что украинские силовики «показали, что в любой момент готовы к проведению совместных операций».

Напомним, ранее в пресс-службе посольства России в Вашингтоне призвали США отказаться от проведения учений Sea Breeze на Украине.

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