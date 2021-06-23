Москва, , 12:29 — REGNUM Спецслужбы ряда зарубежных стран финансируют и вооружают группы международных террористов, заявил 23 июня начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Ряд неправительственных организаций, а также специальных служб ряда государств участвуют в финансирование и вооружении террористических организаций для достижения своих политических целей», — сказал Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, в Сирии и Ираке террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном разгромлены, но наблюдается транзит террористов с Ближнего Востока в северную Африку и Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что международный терроризм во время пандемии никуда не исчез, теракты в 2020 году совершались в разных странах.

По его словам, по-прежнему высока активность вооружённых формирований «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и в Африке.