Стокгольм, , 12:38 — REGNUM Хаотичная политическая ситуация в Швеции открывает неожиданные возможности для занятия лидером «Центристов» Анни Лёф поста премьер-министра Швеции. Таким мнением в эфире телеканала SVT поделился политолог Йохан Хеллстрём.

Если премьер-министр страны Стефан Лёфвен преуспеет в установлении политического мира между «Центристами» и «Левыми», то он может получить большинство голосов в Риксдаге для формирования правительства вместе с «Зелеными» и «Центристами». Однако в таком случае у правительственного блока перевес в Риксдаге будет всего в один голос.

В этой ситуации открывается новая возможность: Швеция управляется только «Центристами», с Анни Лёф в качестве премьер-министра.

«Она номер два в моем списке вероятных кандидатов в премьер-министры. Это вполне вероятно», — отметил политолог Хеллстрём,

В этом случае такой вариант событий будет повторением решения 1978 года, когда Ола Ульстен из тогдашней «Народной партии» (ныне «Либералы») пришел к власти за год до выборов.

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