Стокгольм, , 12:29 — REGNUM «Центристы» отклоняют предложение «Левых» по бюджетному сотрудничеству. Об этом в эфире радиостанции Sveriges Radio заявил заместитель председателя «Центристов» Андерс Йонссон.

«Мы не будем начинать бюджетное сотрудничество с Левыми», — заявил Йонссон.

Ранее лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи предложила проведение переговоров по заключению «Июньского соглашения», а лидер «Левых» Нуши Дадгостар назвал это «интересным компромиссным предложением». Однако после заявления Йонссона предложение о сотрудничестве оказалось безрезультатным.

Отметим, что для того, чтобы остаться на посту премьер-министра страны Стефану Лёвену нужны голоса как «Левых», так и «Центристов».