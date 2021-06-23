Уфа, , 12:28 — REGNUM Кандидатуру Михаила Закомалдина на должность уполномоченного по правам человека в Башкирии одобрили депутаты госсобрания республики на пленарном заседании. Об этом 23 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За кандидатуру Закомалдина проголосовало 88 депутатов, против — 11 депутатов, пять депутатов не голосовало.

Сообщается, что его кандидатуру представил государственному собранию региона глава Башкирии Радий Хабиров.

Выступая перед депутатами Закомалдин сообщил, что в настоящий момент уполномоченный по правам человека в Башкирии ведет прием один раз в неделю. При это, целесообразно вести прием граждан ежедневно и не только в республиканском центре, но и в других муниципалитетах.

Он также добавил, что еще одним серьезным направлением работы является правовое информирование населения.

После назначения на должность уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин принес присягу.

С 11 ноября 2016 по 11 марта 2021 года Закомалдин работал главным федеральным инспектором по Башкирии аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.