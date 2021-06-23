Стокгольм, , 12:53 — REGNUM Проведение дополнительных выборов в Риксдаг обойдется шведским налогоплательщикам в 400 миллионов крон (€40 млн). Об этом радиостанции Sveriges Radio сообщили в Государственной избирательной комиссии Швеции.

«Наша миссия — всегда быть готовым к внеочередным выборам в течение трех месяцев», — заявила председатель канцелярии Анна Нюквист.

Для проведения дополнительных выборов требуется 6 000 избирательных участков, 50 000 урн и 225 миллионов бюллетеней.

Напомним, что не позднее 28 июня премьер-министр Стефан Лёвен должен объявить, намерен ли он назначить дополнительные выборы или оставить избрание нового главы кабинета министров на усмотрение тальмана.

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