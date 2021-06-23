Стокгольм, , 12:33 — REGNUM Исполнительный комитет «Социал-демократической рабочей партии Швеции» созвал экстренную встречу вечером 22 июня для обсуждения путей выхода из правительственного кризиса. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на свой источник.

Напомним, что 21 июня большинством голосов парламентариев лидеру «Социал-демократов» и премьер-министру Швеции Стефану Лёвену был объявлен вотум недоверия.

Согласно источнику газеты Aftonbladet, сейчас партруководство «Социал-демократов» видит несколько преимуществ в объявлении внеочередных выборов в Риксдаг. Одними из них являются готовность партии и финансовые ресурсы для их проведения. В то же время партийные стратеги всерьез рассчитывают на то, что «Либералы» не попадут в Риксдаг из-за низких рейтингов.

Отметим, что решение о проведении досрочных парламентских выборов Стефан Лёвен должен принять до 28 июня.

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