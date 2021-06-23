Москва, , 12:29 — REGNUM Белоруссия считает нужным пересмотреть военные понятия «противник» и «источник угрозы» в рамках ОДКБ и Союзного государства с Россией. Об этом белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил 23 июня на пленарном заседании в рамках IX Московской конференции по международной безопасности.

Хренин, говоря о военных аспектах интеграции, подтвердил дальнейшее формирование и проведение единой военной политики в рамках ОДКБ и Союзного государства.

«В её рамках мы предполагаем пересмотреть в союзных военных доктринальных документах понятие противник и источник угрозы, ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Хренин также заявил о происходящем переделе мира. В этих условиях Белоруссия — плацдарм в борьбе за богатства России, отметил он.

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