Стокгольм, , 13:03 — REGNUM Согласно первоначальному расписанию, 23 июня стало бы последним днем работы парламента Швеции перед летними каникулами. Но в результате вотума недоверия премьер-министру страны Стефану Лёвену, парламентарии и служащие Риксдага продолжат работу. Более того, график осложняется тем, что в связи с политическим кризисом парламентарии должны иметь возможность собраться в короткие сроки в случае необходимости. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Помимо прочего, это также означает, что теперь перед лидерами фракций каждой партии стоит задача обеспечить присутствие парламентариев.

«Чтобы забронировать билеты за границу или на другой отдых вдали от Стокгольма, вам, вероятно, стоит подумать еще раз. Может возникнуть голосование по избранию премьер-министра, и тогда мы должны быть здесь в течение 24 часов, и это, конечно же, повлияет на летние планы всех парламентариев», — заявила в интервью SVT представитель «Умеренных» Мария Стокхаузен.

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