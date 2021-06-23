Киев, , 12:24 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий прекращение дипломатических отношений с Белоруссией. Об этом написал депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 23 июня в своём телеграм-канале.

«Украина должна полностью остановить дипломатические отношения с режимом Лукашенко (президента Белоруссии Александра Лукашенко — ИА REGNUM) и официально не признать его президентом Белоруссии», — сообщил Гончаренко.

Он добавил, что одной из причин, по которой родилась данная инициатива, является допрос задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича представителями правоохранительных органов ЛНР.

Напомним, ранее по инициативе Лукашенко Белоруссия перестала принимать самолёты с Украины, симметрично ответив на действия официального Киева.

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