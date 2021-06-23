Киев, 23 июня 2021, 12:24 — REGNUM В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий прекращение дипломатических отношений с Белоруссией. Об этом написал депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 23 июня в своём телеграм-канале.
Он добавил, что одной из причин, по которой родилась данная инициатива, является допрос задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича представителями правоохранительных органов ЛНР.
Напомним, ранее по инициативе Лукашенко Белоруссия перестала принимать самолёты с Украины, симметрично ответив на действия официального Киева.
Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко запретил в Белоруссии принимать самолеты с Украины