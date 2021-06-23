Афины , , 12:23 — REGNUM Общая эпидемиологическая картина в Греции продолжает улучшаться, а система здравоохранения возвращается в норму. Об этом заявила официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге 22 июня.

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«Однако распространение вируса продолжается и представляет опасность для тех, кто не был вакцинирован. С этой целью мы активизируем бесплатное распространение самотестирования среди групп населения, и мы прилагаем все усилия для поддержания высокого уровня вакцинации», — сказала она.

По словам Пелони, операция по вакцинации «проходит образцово», и премьер-министр Кирьякос Мицотакис постоянно призывает, чтобы всех граждан вакцинировали как можно скорее. Она отметила, что особенно призывают прививаться пожилых граждан, тех, которые больше подвержены риску, социально активных молодых людей, медицинский персонал и работников учреждений по уходу для уязвимых групп.

В тот же день в Греции заявили, что в государственных лечебных учреждениях среди врачей привиты 85%, среди медсестер — 67%, среди прочего медперсонала — 69%. В частном секторе привиты 91% врачей, 73% медсестер и 70% прочего медперсонала.