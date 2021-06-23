Москва, , 12:14 — REGNUM Власти Украины накануне саммита НАТО в Брюсселе спровоцировали кризис в Донбассе, заявил 23 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе», — сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Таким образом подтверждается мнение о том, что формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета РФ — НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины утвердило специальный план по подготовке страны к членству в НАТО.

План содержит в себе конкретные мероприятия, которые власти Украины намерены провести в ближайшее время. В том числе намечена пропаганда НАТО — обучение госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции; разработка стратегических нарративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции; проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах.