Ярославль, 23 июня, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Сейчас во Фрунзенском районе Ярославля идет активная застройка многоквартирными домами. К каждому дому необходимо проводить коммуникации водоснабжения и водоотведения.

Ярославльводоканал Прокладка новых сетей водоснабжения в Ярославле

АО «Ярославльводоканал» реализует инвестиционную программу, целью которой является подключение к коммуникациям новых домов и строений. В настоящий момент работы проводятся на улицах Чернопрудная, Попова, Лётная, Пожарского.

Ярославльводоканал Прокладка новых сетей водоснабжения в Ярославле

За прошедший период 2021 года в рамках инвестиционной программы сотрудниками АО «Ярославльводоканал» проведено около двух тысяч новых сетей водоснабжения и водоотведения.

Ярославльводоканал Прокладка новых сетей водоснабжения в Ярославле

Завершены работы на улицах Лескова, Громова, проспекте Октября, улице. Салтыкова-Щедрина и Ленинградском проспекте.