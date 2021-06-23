«Ярославльводоканал» прокладывает сети к новым домам
Ярославль, 23 июня, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Сейчас во Фрунзенском районе Ярославля идет активная застройка многоквартирными домами. К каждому дому необходимо проводить коммуникации водоснабжения и водоотведения.
Ярославльводоканал
Прокладка новых сетей водоснабжения в Ярославле
АО «Ярославльводоканал» реализует инвестиционную программу, целью которой является подключение к коммуникациям новых домов и строений. В настоящий момент работы проводятся на улицах Чернопрудная, Попова, Лётная, Пожарского.
Ярославльводоканал
Прокладка новых сетей водоснабжения в Ярославле
За прошедший период 2021 года в рамках инвестиционной программы сотрудниками АО «Ярославльводоканал» проведено около двух тысяч новых сетей водоснабжения и водоотведения.
Ярославльводоканал
Прокладка новых сетей водоснабжения в Ярославле
Завершены работы на улицах Лескова, Громова, проспекте Октября, улице. Салтыкова-Щедрина и Ленинградском проспекте.