Москва, , 12:20 — REGNUM Инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который произошел в конце мая в Минске, был использован западными странами для снижения транзитного потенциала Белоруссии. Об этом 23 июня рассказал глава министерства обороны (МО) республики Виктор Хренин на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Недавний случай с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Республики Беларусь, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия в условиях происходящего глобального передела мира стала плацдармом в борьбе за богатства России.