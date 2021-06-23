Варшава, , 12:10 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач провел встречу с послами Эстонии, Литвы, Латвии и Украины в Польше. В рамках данного мероприятия дипломат призвал эти страны начать «совместное сдерживание кибератак на данные их государственных ведомств и чиновников». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Польша, как и другие государства-члены Европейского союза, стала в последнее время объектом массированных кибератак и кампаний по дезинформации в киберпространстве. Это для демократических государств большой вызов», — заявил во время переговоров Пшидач.

Замминистра ознакомил участников встречи с текущей ситуацией в области кибербезопасности Польши, а также с последними данными о массовых кибератаках на социальные сети и электронную почту ряда польских чиновников, политиков и депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Польше сразу несколько депутатов Сейма и политиков заявили о взломе своих электронных ящиков и страниц в социальных сетях. В пятницу, 18 июня, Польша передала Еврокомиссии, государствам-членам ЕС и Совету Евросоюза документ о подробностях кибератак, совершенных злоумышленниками в последние дни на территории страны. Информация также была передана послам США, Канады и Великобритании.