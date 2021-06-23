Киев, , 13:24 — REGNUM Правительство Украины намерено отменить соглашение СНГ о сотрудничестве в сфере туризма. Соответствующий проект постановления опубликован 22 июня на официальном сайте украинского правительства.

В рамках данного соглашения постсоветские республики договорились о равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве в области туризма.

«Считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершенном 23 декабря 1993 года в Ашхабаде», — сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее Рада одобрила решение о выходе Украины из соглашения СНГ об основных направлениях сотрудничества в области защиты прав потребителей.

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