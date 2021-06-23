Киев, 23 июня 2021, 13:24 — REGNUM Правительство Украины намерено отменить соглашение СНГ о сотрудничестве в сфере туризма. Соответствующий проект постановления опубликован 22 июня на официальном сайте украинского правительства.
В рамках данного соглашения постсоветские республики договорились о равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве в области туризма.
Напомним, ранее Рада одобрила решение о выходе Украины из соглашения СНГ об основных направлениях сотрудничества в области защиты прав потребителей.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина может выйти из еще одного соглашения с СНГ