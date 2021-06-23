23 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам преследует очевидную цель – лишить нашу страну способности нанести ответно-встречный удар в случае агрессии США и их союзников. Такая потенциальная возможность будет означать нарушение ядерного паритета между Россией и США и повышает риск ядерной войны.

Владимир Васильев, , 13:09 — REGNUM По инициативе кубинской стороны 22 июня 2021 года состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Российские ракеты Иван Шилов © ИА REGNUM

Следует отметить, что в данной телефонной беседе был очень важный момент. Владимир Путин поделился с президентом Кубы впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве. Стороны условились о продолжении контактов.

Недавно президент России уже упоминал Кубу, в своём интервью от 9 июня 2021 года телеканалу «Россия». Ключевой темой данной беседы стал тезис Владимира Путина о том, что «расширение НАТО на восток и приближение его инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России».

Президент России проиллюстрировал сложившуюся ситуацию на примере Польши и Румынии, ставших членами НАТО. Соединённые Штаты без труда договорились о развёртывании своих систем ПРО в этих странах. При этом «пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причём за очень короткое время — 15 минут подлётное время до Москвы».

Затем Владимир Путин в качестве примера привёл Украину: «Представим себе, что Украина станет членом НАТО, то подлётное время, скажем, от Харькова или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7−10 минут. Это для нас красная линия или нет?»

Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия» Kremlin.ru

Далее президент России нарисовал гипотетическую картину, если наша страна станет действовать таким же образом, как США: «Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов — размещение наших ракет на Кубе. Подлётное время до центрального региона промышленного США, до Вашингтона — в 15 минут. Это для США красная линия или нет? А для нас? Но кто-то вообще должен об этом подумать? Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается».

Таким образом, интервью Владимира Путина телеканалу «Россия» от 9 июня 2021 года фактически является предупреждением, что, в случае вступления Украины в НАТО, российские ракеты могут быть вновь развёрнуты на Кубе. Очевидно, что мир в данном случае окажется в ситуации Карибского кризиса — 2.

Тот факт, что в телефонном разговоре между президентами России и Кубы присутствовала тема российско-американской встречи на высшем уровне 16 июня 2021 года, не случаен. Единственным документом по итогам саммита в Женеве стало «Совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности».

В данном заявлении лидеры двух стран подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, а также договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, чтобы заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес Kremlin.ru

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам преследует очевидную цель — лишить нашу страну способности нанести ответно-встречный удар в случае агрессии США и их союзников. Такая потенциальная возможность будет означать нарушение ядерного паритета между Россией и США и повышает риск ядерной войны.

Дело в том, что способность к ответному удару создаёт стратегический баланс между ядерными державами, и угроза неизбежного возмездия сводит вероятность ядерной агрессии к минимуму. А в случае дальнейшего расширения НАТО за счёт Украины шансы России на ответно-встречный ядерный удар по агрессору в лице США значительно уменьшаются.

В данной гипотетической ситуации Россия должна будет действовать. Поэтому вариант с развёртыванием российских ракет на Кубе не кажется таким фантастическим, а вполне приемлемым и эффективным. Как сказал Владимир Путин: «Подлётное время до центрального региона промышленного США, до Вашингтона — в 15 минут».

Расстояние по прямой от Гаваны до Вашингтона составляет 2198 км. Для сравнения: расстояние по прямой от Москвы до Вашингтона — 8354 км. Разница почти в четыре раза. Таким образом, подлётное время российских ракет может быть сокращено в несколько раз.

Конечно же, кубинский вариант развёртывания будет недешёвым. В частности, чтобы развернуть российские ударные ракетные комплексы на Кубе, потребуется предварительно обеспечить защиту их позиций через эшелонированную систему ПВО и ПРО.

Запуск гиперзвукового комплекса «Авангард» Кадр из видео Министерства обороны

Кроме того, необходимо обеспечение безопасности и со стороны моря. И в данном случае без береговых ракетных противокорабельных комплексов не обойтись.

С другой стороны, вопрос стоимости данного развёртывания и других издержек будет, конечно же, не на первом и не на втором месте, т.к. на кону окажется ключевой вопрос военной безопасности Российского государства — способность поддерживать ядерный паритет с США.