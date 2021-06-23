Калуга, 23 июня, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Калуге под председательством заместителя губернатора Ольги Ивановой состоялось расширенное заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта по снижению смертности в ДТП, совершенными по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения. В мероприятии приняли участие начальник регионального управления ГИБДД Алексей Холопов, министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев, директор Калужского филиала ГК «Автодор» Антон Строкин, руководители профильных министерств и ведомств, депутаты Законодательного собрания области, представители Русской Православной церкви, общественных организаций, автошкол, блогеры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На заседании

Решение о включении региона в данный федеральный проект принятоправительственной комиссией, возглавляемой заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Участники рабочей группы обсудили первоочередные меры, которые как разрабатываются, так и уже принимаются в регионе для реализации пилота. Предваряя совещание, заместитель губернатора области Ольга Иванова отметила, что положительный опыт региона по итогам реализации проекта будет распространен на все субъекты страны.

«Все, что мы сделаем, наш положительный опыт будет транслироваться на Российскую Федерацию. Проблема ДТП, совершенных по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения, — проблема всех регионов. Наша область — как всегда, лидер, как всегда, в пилоте. И мы с вами будем биться за жизни и наших жителей, и тех, кто проезжает транзитом», — сказала заместитель главы региона.

К разработке мер, которые будут способствовать снижению смертности в ДТП из-за выезда на встречную полосу дороги, подключены представители общественных организаций, профессура калужского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

«Нам нужно понять, почему водитель, даже проезжая по дороге, где за стуки проходит лишь тысяча автомобилей, где хорошее дорожное покрытие, выезжает на встречную полосу. Ученые будут изучать поведенческое управление водителя», — отметила Ольга Иванова.

В настоящее время в регионе ведется работа по устройству уличного освещения, нанесению разметки термопластиком, устройству тросового осевого ограждения, установке камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

С 15 июня в рамках пилота расширен перечень нарушений Правил дорожного движения, которые фиксируют камеры. С помощью мобильного комплекса фотовидеофиксации «Стрелка» начата фиксация выезда на встречную полосу движения в неположенном месте. Места расположения комплексов «Стрелка» меняются ежедневно. Межведомственная группа готовит законодательные инициативы, которые будут выдвинуты на рассмотрение регионального парламента. Кроме этого, разработаны макеты дорожного щита, информирующего водителей о фото и видеофиксации правонарушений.

Отдельное внимание было уделено организации просветительской работы среди жителей области и деятельности автошкол.

«На сегодняшний день авария из-за выезда на встречку в массовом сознании ничем не отличается от любой другой аварии. Но различия очень существенные и всегда трагичные: каждое такое ДТП для его участников заканчивается гибелью или очень тяжелыми травмами. Важно, чтобы автовладельцы начинали пересматривать свое отношение к выезду на встречную полосу, начинали очень грамотно соотносить этот риск со своими возможностями в поездках», — отметил заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Илья Зенов.

Напомним, задача сокращения смертности на российских дорогах поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться на 35% от уровня 2017 года. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки.