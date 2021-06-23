В Калужской области разрабатывают меры по снижению смертности в ДТП
Калуга, 23 июня, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Калуге под председательством заместителя губернатора Ольги Ивановой состоялось расширенное заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта по снижению смертности в ДТП, совершенными по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения. В мероприятии приняли участие начальник регионального управления ГИБДД Алексей Холопов, министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев, директор Калужского филиала ГК «Автодор» Антон Строкин, руководители профильных министерств и ведомств, депутаты Законодательного собрания области, представители Русской Православной церкви, общественных организаций, автошкол, блогеры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Решение о включении региона в данный федеральный проект принятоправительственной комиссией, возглавляемой заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Участники рабочей группы обсудили первоочередные меры, которые как разрабатываются, так и уже принимаются в регионе для реализации пилота. Предваряя совещание, заместитель губернатора области Ольга Иванова отметила, что положительный опыт региона по итогам реализации проекта будет распространен на все субъекты страны.
К разработке мер, которые будут способствовать снижению смертности в ДТП из-за выезда на встречную полосу дороги, подключены представители общественных организаций, профессура калужского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
В настоящее время в регионе ведется работа по устройству уличного освещения, нанесению разметки термопластиком, устройству тросового осевого ограждения, установке камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
С 15 июня в рамках пилота расширен перечень нарушений Правил дорожного движения, которые фиксируют камеры. С помощью мобильного комплекса фотовидеофиксации «Стрелка» начата фиксация выезда на встречную полосу движения в неположенном месте. Места расположения комплексов «Стрелка» меняются ежедневно. Межведомственная группа готовит законодательные инициативы, которые будут выдвинуты на рассмотрение регионального парламента. Кроме этого, разработаны макеты дорожного щита, информирующего водителей о фото и видеофиксации правонарушений.
Отдельное внимание было уделено организации просветительской работы среди жителей области и деятельности автошкол.
Напомним, задача сокращения смертности на российских дорогах поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться на 35% от уровня 2017 года. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки.