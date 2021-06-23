Москва, 23 июня 2021, 11:51 — REGNUM Разрешение ситуации в Афганистане требует принятия срочных решений и международного сотрудничества, заявил 23 июня министр обороны России Сергей Шойгу.
Он также заявил о необходимости задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой представлены все граничащие с Афганистаном страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе заявил, что обстановка в Афганистане деградирует.
Он также заявил, что Министерство обороны России обеспокоено перемещением больших групп террористов в Афганистан.
По словам Шойгу, в Афганистан возвращаются боевики, уехавшие воевать в Сирию. Шойгу добавил, что обеспокоенность также вызывает производство наркотиков в Афганистане и наркотрафик из этой страны.