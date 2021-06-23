Москва, , 11:51 — REGNUM Разрешение ситуации в Афганистане требует принятия срочных решений и международного сотрудничества, заявил 23 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

«В рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также будут предприняты необходимые шаги по повышению обороноспособности членов организации в новых условиях», — сказал глава Минобороны.

Он также заявил о необходимости задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой представлены все граничащие с Афганистаном страны.

«Развитие обстановки в Афганистане требует пристального внимания как сопредельных стран, так и международных организаций», — отметил Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе заявил, что обстановка в Афганистане деградирует.

Он также заявил, что Министерство обороны России обеспокоено перемещением больших групп террористов в Афганистан.

По словам Шойгу, в Афганистан возвращаются боевики, уехавшие воевать в Сирию. Шойгу добавил, что обеспокоенность также вызывает производство наркотиков в Афганистане и наркотрафик из этой страны.