Ярославское село рискует остаться без сжиженного газа в баллонах
Ярославль, 23 июня, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Ярославской области тариф на сжиженный газ для населения занижен, продавать по топливо по установленной властями цене невозможно. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал генеральный директор ООО «Промгаз» Алексей Загрядский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, аппарат уполномоченного по правам человека сообщил о том, что в Брейтовском районе поставщик в два раза завысил стоимость сжиженного газа для населения по сравнению с установленным тарфиом. С такой жалобой к омбудсмену обратился один из жителей.
Сжиженный газ в Брейтовском районе продаёт ООО «Промгаз». Департаментом ЖКХ и регулирования тарифов установлена цена для населения в размере 519,33 рубля. Но продавать газ по такой цене невозможно, говорит Алексей Загрядский.
Проблема возникла из-за того, что департамент при определении тарифа не может повысить его в год больше предельного индекса. А в реальности цена на газ растёт значительно быстрее.
По словам Загрядского, продавать сжиженный газ ниже себестоимости он не имеет права. Коммерческая организация должна получать прибыль, чтобы платить зарплату и налоги. Если же «Промгаз» перестанет работать, Брейтовский район останется без сжиженного газа. Схожая ситуация и в других районах области.
По мнению предпринимателя, жалоба уполномоченному по правам человека продиктована не реальными проблемами жителя, а политическими мотивами.