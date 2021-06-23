Ярославль, 23 июня, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Ярославской области тариф на сжиженный газ для населения занижен, продавать по топливо по установленной властями цене невозможно. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал генеральный директор ООО «Промгаз» Алексей Загрядский.

Газовые баллоны

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аппарат уполномоченного по правам человека сообщил о том, что в Брейтовском районе поставщик в два раза завысил стоимость сжиженного газа для населения по сравнению с установленным тарфиом. С такой жалобой к омбудсмену обратился один из жителей.

Сжиженный газ в Брейтовском районе продаёт ООО «Промгаз». Департаментом ЖКХ и регулирования тарифов установлена цена для населения в размере 519,33 рубля. Но продавать газ по такой цене невозможно, говорит Алексей Загрядский.

«Сейчас входящая цена на газ у нас получается в районе 800−900 рублей. И департамент ЖКХ, когда я на совещаниях задавал вопрос «Вы будете компенсировать разницу?», это всё уходило как-то в сторону. На последнем совещании они наконец-то прямо сказали, что нет — субсидий не будет», — рассказал Алексей Загрядский.

Проблема возникла из-за того, что департамент при определении тарифа не может повысить его в год больше предельного индекса. А в реальности цена на газ растёт значительно быстрее.

«В прошлом году газ вырос на 17 процентов. А на 4 процента только могут поднять. И начиная с июня 2019 года я им написал, что перестаю реализовывать газ по регулируемым ими ценам. Пусть они предпринимают какие-то действия, ищут кого-то в Брейтово. Они ничего не сделали, но при всём при этом как-то там пытаются отрегулировать какие-то мне цены. Начиная с сентября прошлого года я даже не могу быть уполномоченной компанией, я не подхожу под эту категорию. Департамент этого как бы не совсем замечает», — рассказал Алексей Загрядский.

По словам Загрядского, продавать сжиженный газ ниже себестоимости он не имеет права. Коммерческая организация должна получать прибыль, чтобы платить зарплату и налоги. Если же «Промгаз» перестанет работать, Брейтовский район останется без сжиженного газа. Схожая ситуация и в других районах области.

«Поставщики отказываются работать везде. Потому что департаменты и ЖКХ, и финансов никак не реагируют на эту ситуацию. Мы не можем работать — по налоговому кодексу мы должны иметь определённую прибыль. Наша организация создана для извлечения прибыли. И работать изначально в убыток — ну вот «Юта-АвтоГаз» поработала год или полтора таким образом, заимела где-то 30 миллионов убытков. Ну, извините, у меня нет такой возможности и желания», — рассказал директор компании.

По мнению предпринимателя, жалоба уполномоченному по правам человека продиктована не реальными проблемами жителя, а политическими мотивами.