Москва, , 11:48 — REGNUM Белоруссия в условиях происходящего глобального передела мира стала плацдармом в борьбе за богатства России. Об этом 23 июня заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Мы четко видим — идет очередной передел мира. Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и любая другая страна, — это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку. Мы плацдарм для сражения за богатства России, и нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль за планетой», — сказал он.

Также глава минобороны Белоруссии добавил, что на протяжении последнего времени в мире наблюдается волна антиправительственных протестов и цветных революций, которая прокатилась по пространству бывшего СССР.

«Создаются условия, чтобы в этом хаосе разрушить государства и прибрать к рукам их богатства», — добавил Хренин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ заявил, что хаотичные явления, которые происходят в мире в настоящее время, вызваны действиями «одной державы», применяющей политику силы и навязывающей свои правила.