Кострома, 23 июня, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Два ребёнка в Костромской области пострадали в авариях с мопедами. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону. Оба дорожно-транспортных происшествия случились вечером 22 июня. Подростки управляли мопедами, не имея на то законных прав.

Серафим Кладов / группа ВКонтакте «ДТП Кострома» Место ДТП

Первое ДТП произошло в посёлке Яковлевское в Костромском районе. Тринадцатилетний юноша не пропустил автомобиль ВАЗ-2114, двигавшийся по главной дороге. Несовершеннолетний получил травмы и был отправлен на домашнее лечение. Водитель легковой машины, с которой он столкнулся, был нетрезв и скрылся с места аварии. Впоследствии его нашли полицейские.

Вторая авария случилась на автодороге Гридино — Сумароково в Красносельском районе. Двенадцатилетний подросток на мопеде выезжал из двора и столкнулся с автомобилем Рено под управлением 25 — летнего мужчины. Медики констатировали у подростка лёгкие травмы. По факту обоих ДТП проводятся административные расследования.