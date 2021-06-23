Киев, 23 июня 2021, 11:41 — REGNUM Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) провели в Киеве акцию в честь 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Видеозапись мероприятия опубликована 22 июня на YouTube-канале депутата Верховной рады Украины от ОПЗЖ Ильи Кивы.
В своей речи Кива отметил, что отдельные политические силы на Украине при содействии властей страны пытаются возродить фашизм.
Напомним, ранее сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о том, что МИД Украины направил ноту протеста в МИД Франции в связи с тем, что украинские парламентарии приняли участие в обсуждении проблемы неонацизма на Украине во французском сенате.
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