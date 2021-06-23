Киев, , 11:41 — REGNUM Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) провели в Киеве акцию в честь 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Видеозапись мероприятия опубликована 22 июня на YouTube-канале депутата Верховной рады Украины от ОПЗЖ Ильи Кивы.

«Во время акции памяти «Патриоты — За Жизнь» символично сожгли знамёна третьего Рейха, 6-й танковой дивизии СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и знамя СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказано в описании к ролику.

В своей речи Кива отметил, что отдельные политические силы на Украине при содействии властей страны пытаются возродить фашизм.

«Мы никогда не позволим возродиться фашизму на нашей земле — чего бы это нам не стоило, и как бы власть не потакала и не способствовала его возрождению. Мы, народ победителей, не позволим этого. Перед Родиной-Матерью мы клянёмся никогда не допустить подобного в нашей жизни и жизни наших детей», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о том, что МИД Украины направил ноту протеста в МИД Франции в связи с тем, что украинские парламентарии приняли участие в обсуждении проблемы неонацизма на Украине во французском сенате.

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