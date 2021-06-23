Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Хаотичные явления, которые происходят в мире в настоящее время, вызваны действиями «одной державы», применяющей политику силы и навязывающей свои правила. Об этом 23 июня заявил министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ на Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня мир характеризуется как беспорядочный. Возникают хаотичные явления, ситуации, а причиной этого служит то, что одна держава, забыв обо всем и поставив себе на курс только мышление холодной войны, применяет политику силы, ставит во главе угла свою гегемонию, унилатерализм и интервенционализм превыше всего», — сказал он.

Также глава минобороны КНР подчеркнул, что указанная страна занимается навязыванием своих правил и воли другим странам, а также вмешивается во внутренние дела других государств и «по поводу и без повода», проводит политику сдерживания, разъединения и блокирования.

Кроме этого, как добавил Вэй Фэнх, эта держава также «вводит санкции, манипулирует общественным мнением, осуществляет цветные революции в целях смены легитимных властей и правительств в ряде стран».

«Нам необходимо совместно противостоять этому, необходимо защищать международную систему во главе с ООН, мироустройство, основанное на международном праве, и поддерживать центральную роль ООН в международных делах», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) на данный момент трансформировался в глобальный военно-политический союз, главная задача которого состоит в сдерживании России и Китая.