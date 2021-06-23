Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Гражданин Грузии Михаил Гахеладзе, который является отцом осужденного в Цхинвале за нарушение границы Зазы Гахеладзе, пока не будет заходить на территорию Южной Осетии. Об этом он, как передаёт «Общественное телевидение», 23 июня сообщил журналистам.

«Я [ранее] сказал, что перейду, и я хотел это сделать, но по просьбе патриарха, Его Святейшества я меняю это решение», — сказал Гахеладзе.

Он отметил, что обратился к патриарху Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илие Второму. Глава ГПЦ сообщил, что написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу с просьбой посодействовать освобождению жителя Грузии.

Гахеладзе добавил, что подождет месяц, но, если результата не будет, он пойдет на демонстративное нарушение границы Южной Осетии. Ранее он объявил, что 23 июня в ходе протестной акции зайдет на территорию соседней республики.

Напомним, Заза Гахеладзе нарушил границу Южной Осетии в июле 2020 года. При обнаружении его пограничниками, он начал стрелять по ним из ружья. Впоследствии Гахеладзе приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии призвали жителей Грузии отказаться от провокаций на границе