Москва, , 11:39 — REGNUM Военные ведомства внесли свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса на самом сложном, изоляционном этапе. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил 23 июня на Московской конференции по международной безопасности.

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Он отметил, что в форуме участвуют представители 109 стран и шести международных организаций. Это означает, что мир преодолел самый сложный, изоляционный этап коронавирусной пандемии.

«В этом есть заслуга и военных ведомств, которые во всём мире активно привлекались к оказанию помощи населению», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу также заявил о формировании в мире глобальных коалиций, разделении на «своих» и «чужих».

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