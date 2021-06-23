Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии пост главного архитектора республики заняла 35-летняя Алёна Протасевич. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 23 июня, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алёна Протасевич на встрече молодых архитекторов с главой Чувашии Олегом Николаевым Cap.ru

Должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии — главного архитектора республики оставалась вакантной более трёх месяцев, с 6 апреля 2021 года. Алёна Протасевич сменила на посту 61-летнего Александра Шевлягина, который сложил полномочия через 3,5 года работы по собственному желанию.

О Протасевич известно, что она окончила Казанский инженерно-строительный институт, является членом Союза архитекторов России.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2021 года в Чувашии пост министра строительства в статусе вице-премьера занял Павел Данилов.

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