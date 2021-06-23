Ярославль, 23 июня, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина убил пенсионера и поджёг его дом, чтобы замести следы. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

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17 июня 2021 года было обнаружено тело 73-летного мужчины, по горячим следам сотрудникам СК России быстро удалось установить подозреваемого в убийстве. Им оказался 47-летний ярославец.

«Злоумышленник проник на территорию частного домовладения с целью хищения чужого имущества. В момент совершения преступления он был застигнут хозяином дома. Подозреваемый напал на мужчину и нанес ему удары кирпичом в область головы, после чего попытался скрыть следы преступления и совершил поджог. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а подозреваемый с похищенным имуществом скрылся», — сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас подозреваемый взят под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.