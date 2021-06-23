Москва, , 11:22 — REGNUM Международный терроризм во время пандемии никуда не исчез, теракты в 2020 году совершались разных странах, заявил 23 июня директор ФСБ РФ Александр Бортников.

«Существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли», — сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.

По его словам, по-прежнему высока активность вооружённых формирований «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и в Африке.

Бортников подчеркнул, что террористы сохраняют свою живучесть, это, в том числе, следствие того, что ряд государств используют радикальные группировки для достижения собственных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников заявил, что исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов.

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