Уфа, , 11:51 — REGNUM Законопроект об изменении и дополнении в конституцию Башкирии в первом чтении приняли депутаты государственного собрания региона на заседании Курултая Башкирии. Об этом 23 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За законопроект проголосовали 101 из 102 присутствующих депутатов: один из них не голосовал.

По словам руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, в предлагаемом тексте поправок было учтено свыше 170 предложений, в том числе от граждан и общественных организаций.

«Поправки можно разделить на два блока. Первый блок неразрывно связан с поправками, принятыми в Конституцию России до этого и основанными на федеральных законах. Второй блок, это правовые нормы, которые предложили комиссии, они появляются впервые в кКонституции региона и отражают реализацию принципов федерализма», — пояснил Сидякин.

Так, в Башкирии устанавливается минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ, дети и семейное воспитание является важнейшими приоритетами государственной политики республики, а брак — это союз мужчины и женщины. Сидякин также отметил, что некоторые положения новой конституции Башкирии будут касаться функционирования органов власти.

Он подчеркнул, что к главе Башкирии устанавливаются новые требования: «Так, главой республики может быть избран гражданин России, постоянно проживающий в РФ, который не имеет иностранного гражданства, либо вида на жительство и иного документа, подтверждающего права на постоянное проживание на территории иностранного государства. Главе республике запрещается открывать счета и хранить ценности в иностранных банках и учреждениях, расположенными за пределами территории РФ. Также появляются дополнительные полномочия главы региона. Согласно новой редакции, он обеспечивает реализацию единой государственной политики в сфере стратегического планирования. Эта новая норма, которой не было ранее».

Сообщается, что в конституцию Башкирии также предлагается внести положения, которые касаются сохранения культурной самобытности и национального наследия народов, проживающих в регионе. В связи с этим законопроект предусматривает создание госреестра национального наследия Башкирии.

В документе содержится продиктованное поправками к Конституции РФ положение об упразднении с 1 января 2023 года Конституционного суда Башкирии. При этом предусматривается создание госсобранием Конституционного Совета региона.

В пресс-службе госсобрания региона отметили, что в период осенней сессии работа над законопроектом будет продолжена.