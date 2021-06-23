Москва, , 11:17 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) на данный момент трансформировался в глобальный военно-политический союз, главная задача которого состоит в сдерживании России и Китая. Об этом 23 июня заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая», — сказал он.

Также он отметил, что принятые саммитом альянса решения о наращивании военных расходов, входящих в него стран, и совершенствовании потенциала их ядерного сдерживания «на годы закрепляет военное противостояние в Европе».

Кроме этого, Шойгу указал, что предлагаемый Брюсселем формальный диалог в рамках совета Россия — НАТО не снижает напряженности в двусторонних отношениях, тем более, «что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире является только Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (старое название СНВ-3).