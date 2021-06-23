Киев, , 11:15 — REGNUM Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой 24 июня посетят Брюссель в формате «Ассоциированного трио». Об этом сообщила 23 июня пресс-служба МИД Украины.

В сообщении говорится, что дипломаты планируют представить Евросоюзу программу стратегического развития трёхстороннего формата «Ассоциированного трио».

Главными темами переговоров станут евроинтеграция трёх стран, возможная либерализация торговли и новые направления сотрудничества с ЕС.

Кроме того, будет обсуждаться тема безопасности в регионе и подготовка к саммиту «Восточного партнёрства», который должен состояться в конце 2021 года.

Напомним, Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое «Ассоциированное трио» в средине мая 2021 года. Цель данного объединения — общая политика в сфере евроинтеграции.

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