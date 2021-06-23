Москва, , 10:58 — REGNUM Совфед одобрил закон об информационной системе результатов медицинского освидетельствования граждан РФ, а также мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Роспотребнадзор будет вести федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, где будет содержаться информация о результатах обязательных медицинских освидетельствований и медицинских осмотров, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства.

Данные в систему будет предоставлять Минздрав и Роспотребнадзор.

Минздрав наделяется полномочиями по установлению порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных отдельным перечнем, и ВИЧ-инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о системе медосвидетельствования мигрантов