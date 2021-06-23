Душанбе, , 10:57 — REGNUM С призывом к странам — участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) бороться с фальсификацией истории и противодействовать попыткам возрождения фашизма и нацизма обратился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он заявил об этом 22 июня на 16-й встрече секретарей совбезов стран ШОС в Душанбе.

По словам главы Совбеза РФ, которые приводит ТАСС, эта встреча проходит «в дни трагической годовщины — 80-летия со дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз».

При этом он отметил, что страны — участницы ШОС внесли решающий вклад в освобождение человечества от фашизма и на сегодняшний день решительно выступают против попыток искажения исторической правды, которые предпринимаются в ряде стран.

«В этом контексте призываем все государства ШОС вести последовательную борьбу с фальсификацией истории, противодействовать попыткам возрождения фашизма и нацизма, пресекать любую деятельность по восхвалению праворадикальной идеологии», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня стало известно, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит с рабочим визитом Таджикистан 22−23 июня.