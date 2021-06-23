Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM Главный федеральный инспектор по Ленинградской области аппарата полпредства президента России в СЗФО Татьяна Лукаушкина скончалась в больнице от последствий заражения коронавирусной инфекцией в среду, 23 июня.

Татьяна Лукаушкина Szfo.gov.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже выразил соболезнования родным и близким Татьяны Лукаушкиной, сообщила пресс-служба главы региона.

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Татьяна Лукаушкина родилась 1 января 1960 года, в 1984 году окончила Ленинградский государственный университет. В 1982—1994 годах служила в ГУВД Ленинграда — Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 1994—2003 годах служила в органах налоговой полиции Управления ФСНП России по Санкт-Петербургу.С 2003 года работала в аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С ноября 2012 года — главный федеральный инспектор по Ленинградской области. Имела звание действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, а также государственные награды.