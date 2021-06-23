Кишинёв, , 10:56 — REGNUM Верховный суд Молдавии 23 июня отклонил жалобу членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на решение Апелляционной палаты (АП) Кишинёва увеличить число избирательных участков за рубежом. Об этом сообщает телеканал TV8.

Таким образом, ЦИК страны обязали пересмотреть число участков за границей и учесть рекомендацию министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии увеличить их число с 146 до 191.

Ранее член Избиркома республики Владимир Шарбан заявил, что избирательные участки должны быть открыты, согласно законодательству, не позднее, чем за 35 дней до выборов. ЦИК Молдавии обязали увеличить их число, когда этот срок уже истёк.

Напомним, АП Кишинёва 17 июня на основании обращений членов нескольких партий отменила решение ЦИК Молдавии организовать 146 участков за рубежом. 18 июня Центризбирком обратился в Верховный суд.

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