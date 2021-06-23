Москва, , 10:47 — REGNUM Законопроект о запрете треш-стримов может быть внесен в Госдуму в июле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом сообщил член Совфеда Алексей Пушков.

«Мы провели предварительное согласование с соответствующими инстанциями, и сейчас законопроект направлен в правительство, и мы ведем работу с ведомствами, которые имеют отношение к этому законопроекту. И рассчитываем в июле месяце передать его в Государственную думу», — заявил Пушков.

Так называемые треш-стримы, которые транслируются в интернете и открыто пропагандируется насилие и издевательства над людьми, негативно влияют на массовое сознание и повышают терпимое отношение к девиантному поведению, заявила представитель договорно-правового департамента МВД России Анна Земцова.

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